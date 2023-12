З російським газом ще досі не покінчено

Нещодавно в Інституті енергетики та фінансового аналізу опублікували дані, які свідчать про те, що порти Євросоюзу допомагають продавати понад 20% скрапленого газу, імпортованого з Росії. Втім це і не дивно, адже російський газ не потрапив під санкції Європи на відміну від вугілля та нафти. А найгірше в цій історії те, що такі дії збільшують доходи Кремля.

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, навіть наступний пакет санкцій, якщо говорити про енергоносії, зосереджений все ж таки на нафті, адже саме вона – це ключове джерело доходів агресорки.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Нафта дає 25% наповнення федерального бюджету. Водночас щодо газу, то тільки американцями запроваджені вторинні санкції, а Європа поки достатньо лояльно дивиться на російський СПГ.

Нагадуємо, що в Єврокомісія повідомила про те, що країни-члени повинні позбутися російського викопного палива до 2027 року.

Крім того, як заявила провідна енергетична аналітикиня IEEFA Ана-Марія Джаллер-Макаревич, попри те, що обсяги скрапленого газу в Європу скоротилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони ще досі залишаються значними.

Це відбувається таким чином:

Через те, що перевалка російського СПГ заборонена у Великій Британії та Нідерландах, російський газ перекачують через інші країни.

Це відбувається між танкерами в Бельгії, Іспанії та Франції. Згодом газ експортують до інших портів.

Перевалка відбувається між російськими танкерами льодового класу, які курсують між Ямалом і Північно-Західною Європою, і звичайними СПГ-танкерами.

Серед терміналів, які отримали найбільше російського СПГ у 2023 році – Зебрюгге (Бельгія), Монтуар-де-Бретань (Франція) та Більбао (Іспанія).

Чи відмовиться Європа від цієї "голки"

За словами Гетмана, Європа має певну потребу у російському скрапленому газі, тому не зацікавлена у тому, щоб з'явився дефіцит газу, а ціна на нього шалено зросла.

Я не думаю, що в найближчому пакеті санкцій буде щось про СПГ. Він буде зосереджена на нафті, і це правильно. Тому, що в першу чергу треба мінімізувати найбільше джерела доходів, а потім рухатись вже до значно менших,

– пояснює експерт.

На першому місці серед доходів від енергоносіїв у бюджет Росії нафта. На другому – природний газ, який рухався трубопроводами. Наступним пунктом були нафтопродукти. І тільки 4–5 місце – скраплений газ.

Зверніть увагу! Росія раніше отримувала в день близько мільярда доларів від продажу своїх енергоресурсів, зараз отримує 500 – 600 мільйонів на день.

Це не податки, це просто загальний оборот. З них приблизно третину складає нафта, ще менше нафтопродукти й лише близько 7 – 8% – це скраплений газ,

– додає Гетман.

Які є альтернативи

Щодо альтернатив російському газу, то за словами Олега Гетмана, їх безліч. І вони далеко не всі полягають в викупному паливі. У першу чергу, на що зосередилася Європа та Британія, – це відновлюванні джерел енергії.

Максимальними темпами будуються вітрові станції, продовжується термін дій атомних станцій, застосовують заходи з енергозбереженні й встановленні теплових насосів. Тобто у першу чергу, це збереження енергії. А далі вони безумовно диверсифікують свої поставки скрапленого газу, яких, на щастя, у світі вистачає. Серед країн – США, Катар та інші,

– каже він.

Однак є проблема у тому, що на це все потрібен певний час. Йдеться про укладення договорів, налагодження нової логістики тощо. Це розтягнеться у часі, можливо навіть на рік чи два.

Як підсумовує експерт, Європа безумовно відмовиться від всіх енергоносіїв. Але будуть й певні виключення – певні країни, які попри війну в Україні, мають добрі відносини з агресором.

Скільки заробляє Росія

Згідно з даними Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) від початку повномасштабного вторгнення в Україні Росія заробила 551 мільярд євро – за експорт нафти, вугілля та природного газу.

Найцікавіше те, що від 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2023 року найбільшим покупцем був Євросоюз. Отож країни Європи сплатили Росії сукупно 182 мільярди євро, з них майже 76 мільярдів станом на 30 листопада – за природний газ.

Зауважте! Основними покупцями російських енергоресурсів у Європі є Німеччина (28 мільярдів євро загалом), Нідерланди (18 мільярдів) та Італія (17 мільярдів).