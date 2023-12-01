Про це під час брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Він зауважив, що Сполучені Штати зосередяться на трьох напрямках у допомозі Україні, передає 24 Канал.
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У США назвали напрямки, в яких надаватимуть допомогу Україні
Кірбі наголосив, що взимку 2022 року росіяни намагалися знищити об'єкти критичної інфраструктури України. Він наголосив, що Сполучені Штати очікують, що ворог застосує подібну тактику і цієї зими, про що свідчать останні атаки дронів та ракетні удари.
Координатор також повідомив, що президент США Джо Байден і радник президента з національної безпеки Джейк Салліван видали чіткі вказівки уряду, наголошуючи на терміновій необхідності визначити пріоритетність допомоги Україні протягом майбутнього зимового сезону. Ця ініціатива повторює вирішальну підтримку, надану Сполученими Штатами Україні у 2022 році.
Ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямків. По-перше, ми посилюємо можливості української протиповітряної оборони, щоб вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру,
– сказав Кірбі.
За його словами, США разом з партнерами надали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Hawk, Avenger та інші засоби ППО. По-друге, це зміцнення енергетичної інфраструктури нашої держави.
Кірбі відзначив, що нашій країні союзники надали захисне обладнання, зокрема спеціальні сітки, арматуру та бар'єри HESCO, щоб захистити важливі об'єкти.
"І по-третє, ми передаємо Україні резервне обладнання та матеріали, у тому числі високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання", – розповів Кірбі.
Координатор підкреслив, що це необхідно, щоб підвищити стійкість та запобігти втратам тепла та електроенергії у нашій державі узимку.
Конгрес може не ухвалити пакет Україні до кінця 2023 року
- Голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер зазначив, що Конгрес навряд чи зможе ухвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю до кінця 2023 року. Він наголосив, що серед конгресменів є розбіжність стосовно внесення до пакета грошей на кордон США і Мексики.
- Тернер підкреслив, що Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що ситуація на кордоні повернеться до стану, запровадженого експрезидентом Дональдом Трампом. Тоді мігранти, що просять притулку, мали залишатися в Мексиці до суду у США.
- Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер зазначив, що хоче провести голосування щодо термінового прохання президента Джо Байдена про допомогу Україні і Ізраїлю. Це має відбутися вже наступного тижня.