Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Соединенные Штаты сосредоточатся на трех направлениях в помощи Украине, передает 24 Канал.

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Кирби подчеркнул, что зимой 2022 россияне пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают, что враг применит подобную тактику и этой зимой, о чем свидетельствуют последние атаки дронов и ракетные удары.

Координатор также сообщил, что президент США Джо Байден и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан издали четкие указания правительства, отмечая срочную необходимость определить приоритетность помощи Украине в течение предстоящего зимнего сезона. Эта инициатива повторяет решающую поддержку, оказанную Соединенными Штатами в 2022 году.

Мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру.

– сказал Кирби.

По его словам, США вместе с партнерами предоставили Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk, Avenger и другие ПВО. Во-вторых, это укрепление энергетической инфраструктуры нашего государства.

Кирби отметил, что в нашей стране союзники предоставили защитное оборудование, в том числе специальные сетки, арматуру и барьеры HESCO, чтобы защитить важные объекты.

"И в третьих, мы передаем Украине резервное оборудование и материалы, в том числе высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование", – рассказал Кирби.

Координатор подчеркнул, что это необходимо, чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии в нашем государстве зимой.

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