Владимир Зеленский рассказал в интервью издательству AP о способе, который помог бы Украине изменить ход военных действий.

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Что нужно для смены вектора войны

Президент Украины отметил, что хочет, чтобы Украина нарастила собственное производство оружия и не зависела от внешних факторов.

Зеленский заметил, что надеется на получение от западных союзников лицензий на производство и ремонт техники. Также президент обмолвился и о предоставлении дешевого займа для финансирования таких планов.

Украина выделяет значительную часть своего бюджета на производство оружия, включая беспилотники. Тот уровень производства, который есть на данный момент, недостаточен, чтобы переломить ход войны с Россией, имеющей значительные ресурсы,

– сказал Зеленский.

Поэтому президент Украины заявил, что рассчитывает получить от Запада вышеуказанные кредиты и лицензии.

Также он подчеркнул, что России нельзя разрешать обходить санкции для создания оружия, использующего части, полученные со всего мира.

Главный страх России

Глава Украины отметил, что в разговоре с президентом США Джо Байденом он сказал о том, что Путин боится, чтобы Украина стала самодостаточной в военном плане.

Россия понимает, что все ее планы по дестабилизации, экспансии и оккупации Украины закончатся,

– подытожил Зеленский.

Зеленский отметил, что если украинское производство станет мощным, то Украина будет зависеть в основном от самих себя.

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