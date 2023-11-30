Як пишуть у ЗМІ, на першу велику партію реактивних бомб, які США адаптували для завдання ударів на відстані до 160 кілометрів, Україні доведеться очікувати вже наступного року. Відповідне припущення зробили у Пентагоні, а також ті, хто знайомий з термінами.

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Потрібно буде очікувати місяці

У Reuters пишуть, що коли компанія Boeing (BA.N) вперше звернулася до США, пропонуючи купити та доставити до України бомбу малого діаметра наземного базування (GLSDB) минулої осені, найоптимістичнішим терміном постачання була весна 2023 року. Про це йшлося у документі, з яким ознайомилися журналісти. Втім, у лютому 2023 року Politico сповістило, що постачання не буде до кінця цього року.

Як пишуть у виданні, наша держава потребує GLSDB, щоб доповнити обмежену кількість ракет ПТРК ATACMS з тим же радіусом дії у 160 кілометрів, наданих США. Таким чином наші військові зможуть бити по цілях ворога на вдвічі більшу відстань, якщо порівнювати з ракетами, які використовують зараз. Мовиться про ракети, якими б'ють з HIMARS. Це мало б змусити ворога посунути свої запаси ще далі від лінії фронту.

Власне, люди, знайомі з поточними термінами, кажуть, що компанія Boeing – головний підрядник GLSDB – поставить авіабомби до США наприкінці грудня. Після цього впродовж кількох місяців проводитимуть випробування, а вже тоді відправлять до України. Так, представник Пентагону зазначив, що "ми плануємо надати цю ключову можливість на початку 2024 року після успішної перевірки".

Звертають увагу журналісти, що контракт на старт виробництва GLSDB підписали у березні 2023 року. Водночас заява Пентагону свідчить про те, що постачання відповідних боєприпасів перенесли на кінець року. Саме виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом. Відтак, підписання контракту обмежило його початок.

Росія вже "збивала" такі ракети

У Reuters зауважили, що у березні Росія вже заявляла, що буцімто збила GLSDB. Водночас американський чиновник і людина, знайома з цим питанням, заявляли, що США не постачали жодної "розумної" бомби Україні. Журналісти зазначають, що їм не вдалося встановити, чи отримував Київ відповідну зброю від інших держав.

Пишуть, що GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) і Boeing Co (BA.N). На сайті SAAB пишуть, що вона керується за допомогою GPS. Відповідна ракета може долати певні електронні перешкоди, а також може використовуватися за будь-яких погодних умов. Крім того, її можуть використовувати проти бронетехніки.