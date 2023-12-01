Військовий оглядач Денис Попович озвучив 24 Каналу думку, що під ударом опиниться ворожа логістика. Тим часом у Білому домі відповіли, на якій допомозі Україні зосередяться взимку.
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Які об'єкти росіян уражатимуть GLSDB
Попович розповів, що ці бомби запускаються з платформи HIMARS. Це знайомі нам системи. Вони летять на відстань 150 – 160 кілометрів. Тобто, це далекобійна зброя, яка нам у принципі необхідна. Зараз ми потрохи почали отримувати ATACMS з дальністю дії 165 кілометрів.
Вони завдали шкоди нашому ворогу. Тепер у нас є ще один додатковий засіб далекобійної дії, які стануть нам дуже в пригоді для того, щоб ефективно вражати передусім ті об'єкти, що розташовані в тилу ворога, порушувати логістичні зв'язки тощо,
– зазначив військовий оглядач.
Він додав, що ці бомби здатні виконувати ті завдання війни, які дуже необхідно реалізовувати.
Попович про те, які об'єкти росіян можуть уражати бомби GLSDB: дивіться відео
Наскільки GLSDB можуть змінити хід війни
Військовий оглядач продовжив, що не можна поспішати з висновками, мовляв, ці бомби дуже сильно змінять хід війни. На його погляд, узагалі зараз немає такого окремого озброєння, яке б могло саме по собі змінити хід війни.
"Тут потрібно в комплексі, всього побільше, як то кажуть. Така історія про снаряди та боєприпаси. Їх так само треба якнайбільше", – зауважив Попович.
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