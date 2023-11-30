Володимир Зеленський у своїх соцмережах розповів про розмову зі студентами, яку він назвав теплою, щирою та перспективно. Сама зустріч відбулася у середу, 29 листопада.

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Що розповів Зеленський

Президент заявив, що Миколаїв залишається під загрозою. Водночас він наголосив, що держава працює над фундаментальним забезпеченням цього міста ППО.

Ми йдемо цим шляхом. Ми сьогодні (29 листопада – 24 Канал) говорили з послами, з головою обласної державної адміністрації. Ми маємо домовленості з нашими партнерами – потужно посилити ППО наш Південь,

– сказав Зеленський.

Голова держави зауважив, що така допомога, на жаль, приходить не відразу та не так швидко, як розраховував Київ, але вона буде. За його словами, Україна матиме багато систем ППО. Коли Миколаївщина матиме потужну ППО, держава зможе дуже швидко там відновити університети, лікарні тощо. Як пояснив Зеленський, мовиться про такі системи ППО, як Patriot, NASAMS, IRIS-T. Він зазначив, що захист нашого неба є комплексним.

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