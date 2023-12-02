Європа проти блокади

Як розповів у коментарі кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі євродепутат Бергур Льокке Расмуссен, ситуація на кордоні доволі нестійка. Він зазначає, що польські водії мають право висловлювати своє невдоволення на ринку праці, але попри все життєво необхідно, щоб екстрена допомога та різні товари могли в'їжджати та виїжджати з України, що охоплена війною.

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Бергур Льокке Расмуссен Євродепутат від комітету транспорту та туризму Європарламенту Я дуже сподіваюся, що ситуація буде вирішена якнайшвидше, і закликаю всі відповідні сторони вжити необхідних заходів для цього.

Депутат вже порушив це питання на рівні Євросоюзу, запитавши, які кроки Єврокомісія має намір вжити для вирішення ситуації та підтримки ефективного управління кордонами та транспортування товарів до та з України.

Для мене дуже важливо мати терміновий діалог на високому рівні, щоб уникнути негативних гуманітарних та економічних наслідків,

– додав Расмуссен.

Крім того, євродепутат Андріус Кюбілюс, повідомляє 24 Канал, не підтримує жодних протестів на українське зерно чи вантажівки. Особливо коли це роблять країни Центральної Європи. Він розповідає, що донедавна вони самі потерпали від подібних протестів фермерів чи перевізників у "старій Європі".

Андріус Кюбілюс Євродепутат Україна воює і захищає нас усіх. Вона потребує нашої повної підтримки, в тому числі для її бізнесу.

Як страждає українська економіка

За підрахунками Європейської Бізнес Асоціації, один день блокади завдає збитків одній українській компанії на 1 мільйоні гривень, а за даними Федерації роботодавців, Україна загалом втрачає 400 мільйонів євро щодня.

Зверніть увагу, в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України зауважують, що експорт виробленої продукції, і майбутні контракти, і бюджет країни у 2024 році під загрозою.

А за словами голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, наслідками від блокади вже є порушення контрактів за термінами поставки й більша собівартість.

У коментарі 24 Каналу Денис Марчук з Всеукраїнської аграрної ради розповідає, що блокада на кордоні може призвести до дефіциту певних товарів в Україні, що імпортуються – починаючи від лампочок та закінчуючи продуктовою групою.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Втім, це не призведе до дефіциту, тому що ми всередині країни виробляємо достатньо молочної продукції. Я думаю, що відбудуться, звичайно, якісь певні недостачі, але ми можемо їх замінити.

Найбільше можуть постраждати аграрії

Водночас страйк може стати для українських аграріїв суттєвою проблемою. Все через те, що листопад та грудень – це місяці, коли з країни найбільше вивозять продукції. А через блокаду Україна може недоотримати валютний виторг.

В цілому все, що у нас зараз там стоїть з експорту, це дуже великі об'єми. А враховуючи, що більша частка це аграрний бізнес, ми розуміємо, що це великі недоотримання,

– пояснює Денис Марчук.

На сьогодні 4 пропускні пункти на кордоні між Україною і Польщею заблоковані. Це негативно впливає на роботу бізнесу, адже вантажівки з товарами затримуються на кілька тижнів. За словами Марчука, це може спровокувати кризу, яка торкнеться безпосередньо товаровиробників.

Блокада на польському кордоні: що відомо

На сьогодні польські мітингувальники продовжують блокувати 4 напрямки кордону з Польщею: Шегині – Медика, Дорогуськ – Ягодин, Гребенне – Рава-Руська та Корчова – Краківець.

Як повідомив речник Прикордонної служби України Андрій Демченко, рух на пункті пропуску Шегині – Медика блокується цілодобово, а на пропуску Ягодин пропускають лише 120 – 130 машин.

Зауважте! До блокади за добу на кордоні проходило 1 200 – 1 300 машин.