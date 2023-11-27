Чому виникли проблеми з постачання пального

Склалася така ситуація, що страйки на кордоні не перешкоджають руху зерна, а от із транспортуванням пального виникли серйозні проблеми.

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Маркіян Дмитрасевич

Заступник міністра аграрної політики

На українсько-польському кордоні рух наших вантажівок заблокований і це знижує експорт продовольства з України. Нам вдається частково компенсувати ці втрати. Але ми бачимо проблеми з такими важливими постачаннями, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати.

Він пояснив, що Україна має змогу експортувати свою агропродукцію й альтернативними шляхами, наприклад залізничним транспортом або ж дунайськими та чорноморськими шляхами.

Є питання щодо скрапленого газу

У коментарі для 24 Каналу Геннадій Рябцев пояснив, що в першу чергу варто зрозуміти, що саме спричинить здорожчання пального.

Геннадій Рябцев

Експерт з енергетичних питань

Це, наприклад, вартість нафтопродуктів на електронній біржі у Східній Європі та наявність нафтопродуктів. Зараз ціни знижуються, тому казати, що ситуація на кордоні може призвести до подорожчання, не можна.

Він наголосив, що з часом побоювання щодо наслідків блокади на польському кордоні стають все більше надуманими. Наразі в Україні діє 31 автомобільний пункт пропуску, з яких лише 9 – через Польщу.

Коли кажуть, що проблеми на 3 з 31 пунктів пропуску призвели до подорожчання на чверть пропану-бутану, то у мене виникає питання стосовно того, що хтось спекулює на цьому,
– додав він.

Енергетик додав, що на ринку України нині достатньо дизпалива та бензину, а от щодо скрапленого газу є питання. У Польщі його почали використовувати у котельнях, що спричинило нестачу для автомобілістів.