Чому виникли проблеми з постачання пального

Склалася така ситуація, що страйки на кордоні не перешкоджають руху зерна, а от із транспортуванням пального виникли серйозні проблеми.

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Маркіян Дмитрасевич Заступник міністра аграрної політики На українсько-польському кордоні рух наших вантажівок заблокований і це знижує експорт продовольства з України. Нам вдається частково компенсувати ці втрати. Але ми бачимо проблеми з такими важливими постачаннями, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати.

Нагадаємо! Ще на початку листопада польські перевізники розпочали страйк, який триватиме до січня 2024 року. Вони заблокували три пункти пропуску на Українському кордоні й пропускають через них не більше однієї фури на годину.

Він пояснив, що Україна має змогу експортувати свою агропродукцію й альтернативними шляхами, наприклад залізничним транспортом або ж дунайськими та чорноморськими шляхами.

Є питання щодо скрапленого газу

У коментарі для 24 Каналу Геннадій Рябцев пояснив, що в першу чергу варто зрозуміти, що саме спричинить здорожчання пального.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Це, наприклад, вартість нафтопродуктів на електронній біржі у Східній Європі та наявність нафтопродуктів. Зараз ціни знижуються, тому казати, що ситуація на кордоні може призвести до подорожчання, не можна.

Він наголосив, що з часом побоювання щодо наслідків блокади на польському кордоні стають все більше надуманими. Наразі в Україні діє 31 автомобільний пункт пропуску, з яких лише 9 – через Польщу.

Коли кажуть, що проблеми на 3 з 31 пунктів пропуску призвели до подорожчання на чверть пропану-бутану, то у мене виникає питання стосовно того, що хтось спекулює на цьому,

– додав він.

Енергетик додав, що на ринку України нині достатньо дизпалива та бензину, а от щодо скрапленого газу є питання. У Польщі його почали використовувати у котельнях, що спричинило нестачу для автомобілістів.