Почему возникли проблемы с поставкой топлива

Сложилась такая ситуация, что забастовки на границе не препятствуют движению зерна, а вот с транспортировкой горючего возникли серьезные проблемы.

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Маркиан Дмитрасевич Заместитель министра аграрной политики На украинско-польской границе движение наших грузовиков заблокировано, и это снижает экспорт продовольствия из Украины. Нам удается частично компенсировать эти потери. Но мы видим проблемы с такими важными снабжениями, как, например, топливо для Украины. Это тоже нужно учитывать.

Напомним! Еще в начале ноября польские перевозчики начали забастовку, которая продлится до января 2024 года. Они заблокировали три пункта пропуска на украинской границе и пропускают через них не больше одной фуры в час.

Он пояснил, что Украина имеет возможность экспортировать свою агропродукцию и альтернативными путями, например железнодорожным транспортом или дунайскими и черноморскими путями.

Есть вопросы по сжиженному газу

В комментарии для 24 Канала Геннадий Рябцев пояснил, что в первую очередь следует понять, что именно повлечет за собой удорожание горючего.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Это, например, стоимость нефтепродуктов на электронной бирже в Восточной Европе и наличие нефтепродуктов. Сейчас цены снижаются, поэтому говорить, что ситуация на границе может привести к удорожанию, нельзя.

Он подчеркнул, что со временем опасения по поводу последствий блокады на польской границе становятся все более надуманными. В настоящее время в Украине работает 31 автомобильный пункт пропуска, из которых только 9 – через Польшу.

Когда говорят, что проблемы на 3 из 31 пунктов пропуска привели к удорожанию на четверть пропана-бутана, то у меня возникает вопрос о том, что кто-то спекулирует на этом,

– добавил он.

Энергетик добавил, что на рынке Украины сейчас достаточно дизтоплива и бензина, а вот по сжиженному газу есть вопросы. В Польше его начали использовать в котельных, что повлекло нехватку для автомобилистов.