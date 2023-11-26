Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал. Отметим, что блокаду этого пропуска поляки начали 23 ноября.

Важно Сколько грузовиков сейчас заблокировано на границе с Польшей

Блокада "Шегини" продлится круглосуточно

Спикер отметил, что, к сожалению, блокировка движения продолжается на 4 направлениях. В частности, Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Гребенное", а с 23 ноября еще и направление пункта пропуска. "Шегини – Медика".

Демченко подчеркнул, надо понимать, что речь идет об именно тех 4 направлениях, где граница могли пересекать грузовики весом более 7,5 тонны. Остальные пропускные пункты – до 7,5 тонны.

То есть та часть польских перевозчиков, которая блокирует движение для грузовиков, они четко понимали, что если они совершат такие действия по этим направлениям, то фактически такое движение для грузов будет максимально заблокировано,

– подчеркнул спикер ГПСУ.

Обратите внимание! По состоянию на утро 26 ноября, по данным от польских пограничников, на этих четырех направлениях в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось где-то 3,5 тысяч грузовых транспортных средств. Больше всего – именно напротив пункта пропуска "Шегини", а также напротив "Рава-Русской".

Демченко добавил, что напротив пункта пропуска "Шегини" участники акции блокировали движение с 23 ноября и 26-го с 9 утра и до 8 вечера по польскому времени. Впрочем, уже с завтрашнего дня, 27 ноября, блокада будет продолжаться круглосуточно.

Кстати говоря Полиция в Польше трижды призвала местные власти отменить разрешение блокировать границу с Украиной

Какая ситуация на границе со Словакией

Также спикер ГПСУ прокомментировал ситуацию на украинско-словацком пункте пропуска. Отметил, что движение после восстановления довольно интенсивно как на въезд, так и на выезд. Так, за минувшие сутки около 350 грузовых транспортных средств пересекли границу на том направлении.

"Конечно, из-за действий, происходящих на границе с Польшей, движение здесь добавилось, и по состоянию на утро сегодня 450 грузовиков на территории Словакии в сторону Украины находились в ожидании возможности пересечения границы", – рассказал спикер.

Также добавилось и на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тиса". По состоянию на утро воскресенья находились около 600 грузовиков, ожидавших возможность пересечения границы. К счастью, движение происходит и в этом направлении, добавил Демченко.

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