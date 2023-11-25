Украинский президент Владимир Зеленский на саммите Grain from Ukraine прокомментировал блокаду границы с Польшей, информирует 24 Канал. По его словам, сложности вызваны "политическими шагами" соседей Украины.

Не упустите Есть один нюанс, – у Зеленского объяснили, почему на границе с Польшей не прекращаются протесты

Зеленский о ситуации на границе

Глава государства сказал, что нужно "немного времени", чтобы все наладилось. Зеленский также ответил, планирует ли коммуницировать с Польшей по поводу этой ситуации.

На границе есть сложности, я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, нам нужно иметь очень взвешенную политику, план действий, за которым следовать. У нас есть этот план, работает премьер-министр, вице-премьер Стефанишина, также на уровне Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры. Я уверен, что мы сможем это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все потеплеет,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский также напомнил, что ранее Украине удалось найти понимание с Румынией.

Напомним! В сентябре 2023 года Бухарест воздержался от введения односторонних запретов на ввоз украинской продукции.

Что этому предшествовало