Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что история с блокировкой совершенно странная и, к сожалению, отголосок внутренней борьбы в Польше. В частности, речь идет о парламентских выборах, поэтому нужно дождаться формирования коалиционного правительства, которое сформируют вокруг персоны Дональда Туска.

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По словам Подоляка, сегодняшнее польское правительство немного отстранилось от проблематики, потому что уже идет, а нового правительства пока нет. Однако следует помнить, что происходящее на границе с Украиной не является государственной политикой Польши.

Это совершенно точно против интересов Польши с точки зрения конкурентности, потому что транспортный безвиз для Украины находится в пределах наших договоренностей с Европейским Союзом. Если мы идем в ЕС, то наши производители или транзитеры должны работать на равных условиях с другими странами.

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Следовательно, странно, когда говорят, что Украина идет в Европейский Союз, но пользуясь административными барьерами, для нас хотят создать более сложные условия труда на европейском рынке. Европейская комиссия поддерживает Украину в этом плане, потому что мы работаем в рамках открытой экономики, к которой полностью принадлежит Польша и частично Украина.

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"Здесь есть один нюанс. Мы должны понимать, что все это отзвук внутриполитической ситуации в Польше. Подождем, как будет новое правительство, думаю, что сможем договориться. Ситуацию на контроле держит президент Украины, премьер-министр и министр инфраструктуры, они постоянно ведут определенные диалоги", – добавил советник ОПУ.

Также следует помнить, что подобные экономические конфликты или торговые войны еще будут. По мнению Подоляка, в некоторых странах, даже если они имеют отношение к общему европейскому рынку, все же существует политика протекционизма. Речь не только об Украине.

Польша является ключевым транзитером именно для военной помощи Украины, она продолжает это делать, логистика не нарушается, и нет проблематики ведения эффективных боевых действий Украины,

– подытожил советник ОПУ.

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