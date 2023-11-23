Соответствующее сообщение также направили Министерству внутренних дел и администрации Польши. Органы самоуправления, давшие разрешение на протест перевозчиков, имеют право распустить его.

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Обращение посла Украины

Известно, что уже второй украинский водитель грузовика погиб в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков. В связи с этим посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в МИД, а также другие структуры Польши, с требованием разблокировать движение транспортных средств.

Ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, вызывает значительную угрозу безопасности и порядка движения на дорогах общего пользования, а в соответствии с нормами Закона Республики Польша "О собрании" дает прямые основания для роспуска забастовки,

– объяснил посол Украины.

Василий Зварыч призвал польские власти к решительным действиям. Он отмечает, что украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта не должны стоять в многокилометровых очередях без положенных для этого условий.

Посол добавил, что каждый имеет право на протест, но в этот раз форма создает угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей. Он убеждает, что важно сохранить человеческие жизни, прекратить блокировку движения автомобилей и дать водителям возможность вернуться домой.

Что известно о протесте перевозчиков