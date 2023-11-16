Об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам транспорта Адальбер Янз, передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя. В Брюсселе сожалеют, что трехсторонние переговоры между польским и украинским правительствами, а также митингующими пока не увенчались успехом.

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ЕС не может выполнить требование польских митингующих

Накануне для обсуждения проблемы на место выехала глава Генерального директората по транспорту Еврокомиссии Магда Копчинская.

Этот визит позволил нам действительно увидеть на месте и оценить влияние этих протестов, которые являются очень значительными. На границах очень длинные очереди. Условия для дальнобойщиков очень сложны. Существует также очень значительное экономическое влияние этих протестов, поэтому, конечно, мы очень тщательно измеряем влияние этих протестов на местах,

– сказал спикер ЕК.

Отметим, что одно из главных требований польских митингующих – отмена транспортного безвиза для Украины, то есть украинские компании должны вновь получать разрешения на грузовые перевозки.

Впрочем, в Брюсселе говорят, что для выполнения этого требования нет юридических оснований.

"Любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным, поскольку это было бы несовместимо с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это Соглашение об автомобильном транспорте, конечно, было заключено с согласия государств-членов ЕС", – сказал Адальбер Янз.

В Еврокомиссии надеются, что польское и украинское правительства смогут найти общее решение. При необходимости Еврокомиссия может помочь при обсуждении препятствий, возникших с имплементацией соглашения.

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