Кто блокирует украинско-польскую границу

Как известно, польские перевозчики заблокировали движение грузовиков из Украины в трех пунктах пропуска. Они совершают свой протест на участках "Корчева – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин".

Кстати говоря Украина до сих пор не получила требований от польских перевозчиков, блокирующих границу для грузовиков

Стало известно, что на границе с Украиной протестует одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков. Водители, которые сейчас блокируют тысячи грузовиков из Украины, раньше работали в России и Белоруссии.

Правительство страны уже дважды призвало протестующих свернуть свою акцию, но те проигнорировали просьбу. Кроме того, представители Украины, Польши и ЕС готовы обсудить ситуацию, но официально протестующие так и не выдвинули никаких требований.

Важно! ЕС, Польша и Украина находятся в постоянном контакте по ситуации, но не получают от польских перевозчиков никаких требований, выполнение которых остановит протесты.

Из-за протестов польских перевозчиков страдает украинский бизнес, нарушающий контракты по доставке товара. Это существенно вредит не только репутации, но и сильно сказывается на финансах и будущих перспективах.

Ранее в СМИ звучала информация, что польские перевозчики требуют вернуть разрешения для украинского бизнеса, запретить регистрацию компаний, капитал которых находится вне ЕС и выполнить еще ряд требований, среди которых отдельная очередь. Евросоюз занял позицию Украины и настаивает, что "транспортный безвиз" должен действовать беспрепятственно и никто не имеет права блокировать движение грузовиков.