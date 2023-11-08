Украина не получала требований от протестующих

Польские перевозчики блокируют три пункта пропуска. Речь идет о "Корчевое – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин".

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Украина готова к диалогу, однако до сих пор не получила требований протестующих. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Украинские чиновники уже находятся в тесном контакте с польскими коллегами, Еврокомиссией и украинскими пограничниками.

По состоянию на сегодняшний день официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны,

– отметили в министерстве.

Из СМИ известно, что поляки требуют отмены транспортного безвиза для Украины. То есть речь идет о:

возврат к системе разрешений на грузовые перевозки;

отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами и пустыми;

доступ к системе "Путь".

В министерстве готовы к диалогу, но подчеркивают – должны быть учтены интересы обеих стран, и "слепого" выполнения требований польских перевозчиков ждать не стоит.