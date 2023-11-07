Угрозы для бизнеса из-за протестов поляков

Согласно договору между Украиной и ЕС до середины 2024 года, на общей границе должен действовать "транспортный безвиз". Впрочем, польские перевозчики видят угрозу в равной конкуренции и протестуют на пунктах пропуска с Украиной, требуя возвращения разрешений, доступа к системе "Путь", запрета регистрации бизнеса с капиталом вне ЕС и т.д.

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Для украинского бизнеса действия польских коллег несут много угроз, поэтому Евросоюзу нужно немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы украинские предприниматели не понесли огромный ущерб, который во время войны может стать настоящей катастрофой.

Перенаправление не сработает

Смена маршрута и движение грузовиков на границы со Словакией и Венгрией спровоцирует очереди на три – четыре месяца. Уже сейчас время стояния на границе может вырасти до 20 дней, что можно считать логистическим коллапсом.

Рост цен на товары

Импортные товары будут либо очень дефицитными, либо очень дорогими. От этого выиграют только китайские конкуренты, которые и так довольно агрессивно борются за свое место на международных рынках.

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Дорогая перевозка и релокация бизнеса

Уже сейчас доставка товара в Западную Европу из Украины стоит 4500 – 5000 евро, из которых около 40% – это стоимость простоя. В среднем цены на рейс уже подскочили на 300 – 700 евро.

В результате предприниматели уже активно задумываются о том, чтобы вывозить бизнес в Европу, чтобы оставаться конкурентными на этом рынке. Часто время доставки планируется на конкретный день и даже час, поэтому невозможность удовлетворить эту потребность фактически убивает шансы украинского бизнеса соревноваться с конкурентами.