Угрозы для бизнеса из-за протестов поляков
Согласно договору между Украиной и ЕС до середины 2024 года, на общей границе должен действовать "транспортный безвиз". Впрочем, польские перевозчики видят угрозу в равной конкуренции и протестуют на пунктах пропуска с Украиной, требуя возвращения разрешений, доступа к системе "Путь", запрета регистрации бизнеса с капиталом вне ЕС и т.д.
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Для украинского бизнеса действия польских коллег несут много угроз, поэтому Евросоюзу нужно немедленно вмешаться в ситуацию, чтобы украинские предприниматели не понесли огромный ущерб, который во время войны может стать настоящей катастрофой.
- Перенаправление не сработает
Смена маршрута и движение грузовиков на границы со Словакией и Венгрией спровоцирует очереди на три – четыре месяца. Уже сейчас время стояния на границе может вырасти до 20 дней, что можно считать логистическим коллапсом.
- Рост цен на товары
Импортные товары будут либо очень дефицитными, либо очень дорогими. От этого выиграют только китайские конкуренты, которые и так довольно агрессивно борются за свое место на международных рынках.
- Дорогая перевозка и релокация бизнеса
Уже сейчас доставка товара в Западную Европу из Украины стоит 4500 – 5000 евро, из которых около 40% – это стоимость простоя. В среднем цены на рейс уже подскочили на 300 – 700 евро.
В результате предприниматели уже активно задумываются о том, чтобы вывозить бизнес в Европу, чтобы оставаться конкурентными на этом рынке. Часто время доставки планируется на конкретный день и даже час, поэтому невозможность удовлетворить эту потребность фактически убивает шансы украинского бизнеса соревноваться с конкурентами.