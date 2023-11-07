Загрози для бізнесу через протести поляків

Згідно з договором між Україною та ЄС, до середини 2024 року на спільному кордоні повинен діяти "транспортний безвіз". Втім, польські перевізники вбачають загрозу у рівній конкуренції та протестують на пунктах пропуску з Україною, вимагаючи повернення дозволів, доступ до системи "Шлях", заборону реєстрації бізнесу з капіталом поза ЄС тощо.

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Для українського бізнесу дії польських колег несуть багато загроз, тому Євросоюзу потрібно негайно втрутитися у ситуацію, аби українські підприємці не зазнали величезних збитків, які у час війни можуть стати справжньою катастрофою.

Перенаправлення не спрацює

Зміна маршруту та рух вантажівок на кордони зі Словаччиною та Угорщиною спровокує черги на три – чотири місяці. Вже зараз час стояння на кордоні може вирости до 20 днів, що можна вважати логістичним колапсом.

Зростання цін на товари

Імпортні товари будуть або дуже дефіцитними, або вкрай дорогими. Від цього виграють лише китайські конкуренти, які й так доволі агресивно виборюють своє місце на міжнародних ринках.

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Дороге перевезення та релокація бізнесу

Вже зараз доставка товару до Західної Європи з України коштує 4500 – 5000 євро, з яких близько 40% – це вартість простою. В середньому ціни на рейс вже підскочили на 300 – 700 євро.

Внаслідок цього підприємці вже активно задумуються про те, щоб вивозити бізнес у Європу, аби залишатися конкурентними на цьому ринку. Доволі часто час доставки планується на конкретний день та навіть годину, тому неможливість задовольнити цю потребу фактично вбиває шанси українського бізнесу змагатися із конкурентами.