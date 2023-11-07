Загрози для бізнесу через протести поляків
Згідно з договором між Україною та ЄС, до середини 2024 року на спільному кордоні повинен діяти "транспортний безвіз". Втім, польські перевізники вбачають загрозу у рівній конкуренції та протестують на пунктах пропуску з Україною, вимагаючи повернення дозволів, доступ до системи "Шлях", заборону реєстрації бізнесу з капіталом поза ЄС тощо.
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Для українського бізнесу дії польських колег несуть багато загроз, тому Євросоюзу потрібно негайно втрутитися у ситуацію, аби українські підприємці не зазнали величезних збитків, які у час війни можуть стати справжньою катастрофою.
- Перенаправлення не спрацює
Зміна маршруту та рух вантажівок на кордони зі Словаччиною та Угорщиною спровокує черги на три – чотири місяці. Вже зараз час стояння на кордоні може вирости до 20 днів, що можна вважати логістичним колапсом.
- Зростання цін на товари
Імпортні товари будуть або дуже дефіцитними, або вкрай дорогими. Від цього виграють лише китайські конкуренти, які й так доволі агресивно виборюють своє місце на міжнародних ринках.
- Дороге перевезення та релокація бізнесу
Вже зараз доставка товару до Західної Європи з України коштує 4500 – 5000 євро, з яких близько 40% – це вартість простою. В середньому ціни на рейс вже підскочили на 300 – 700 євро.
Внаслідок цього підприємці вже активно задумуються про те, щоб вивозити бізнес у Європу, аби залишатися конкурентними на цьому ринку. Доволі часто час доставки планується на конкретний день та навіть годину, тому неможливість задовольнити цю потребу фактично вбиває шанси українського бізнесу змагатися із конкурентами.