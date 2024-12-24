Але все ж є декілька цікавих традицій святкування цієї знаменитої події. Як святкують Різдво у Польщі і що подають на стіл у Святвечір, розповідає 24 Канал.

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Як святкують Святвечір в Польщі

Увечері 24 грудня сім'ї по всій Польщі об'єднуються, щоб дотриматись заповітної традиції Святвечора, відомої як Вігілія. Святкову вечерю заведено розпочинати після появи першої зірки на нічному небі.

Сервірування столу

Коли сім'ї готуються до Святвечора, традиційного Святвечора, увага до сервірування столу та їжі має першорядне значення. На стіл часто кладуть сіно і накривають скатертиною, що символізує стайню у Вифлеємі, де народився Ісус. Протягом усього вечора горить свічка, яка уособлює тепло Божої любові.

Дідух – сніп жита, пшениці чи вівса – також має важливе значення у святковому декорі. Він символізує процвітання, багатство і щедрий врожай, а також домашній затишок і святковий дух.

А порожнє місце за різдвяним столом у польських родинах символізує гостинність і пам'ять. Цей незайнятий стілець разом з порожньою тарілкою слугує жестом милості для тих, хто цього потребує, пропонуючи притулок знедоленим. Крім того, він вшановує пам'ять померлих близьких.

Після того, як стіл накритий, сім'ї збираються разом, щоб насолодитися пісними стравами.

Особливості Вігілії

Сім'ї по всій Польщі збираються разом, щоб відсвяткувати Різдво, дотримуючись заповітних традицій. Багато хто починає свою різдвяну вечерю з хвилини роздумів, молитви або читання уривків з Біблії.

Після духовних роздумів члени сім'ї беруть участь у ритуалі обміну облатками, традиційним прісним хлібом, виготовленим з борошна і води. Цей звичай, що бере свій початок від ламання хліба під час Тайної Вечері, символізує прощення і примирення.



Вігілія у Польщі / Фото Pexels

Після завершення обміну, сім'ї насолоджуються різноманітними пісними різдвяними стравами, причому польське меню дуже нагадує меню українців.

Що ставлять на Святвечір поляки

Зірка святкового столу – кутя, особлива каша з вареної пшениці, маку, меду, волоських горіхів та родзинок, яка займає чільне місце у святковому застіллі.

У Вігілію на столі має бути 12 пісних страв:

Борщ з вушками. Вареники з капустою та грибами. Кутя. Оселедець. Узвар. Голубці з гречкою та грибами. Грибний суп. Короп. Локшина з маком, медом та горіхами. Капуста з горохом. Маківник (маковий пиріг). Пряники чи пампухи.

Алкоголю зазвичай на столі немає, хоча все залежить від сім'ї. У деяких оселях вино може супроводжувати певні страви.

Також у Польщі важливою різдвяною традицією, яка доповнює Святу вечерю, є спільний спів колядок за столом. На додаток до цієї святкової практики, сім'ї часто ходять від хати до хати, поширюючи святковий настрій через пісню і отримуючи натомість гроші або солодощі.