Вже завтра в Польщі почнуться свята – Вігілія, Різдво, Новий Рік. Для тих, хто на свята у Польщі, 24 Канал підготував словничок, який знадобиться у різдвяно-новорічний період.
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Як вітають у Польщі з Різдвом та Новим роком
- Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku – Веселих свят та щасливого Нового року.
- Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku – Щасливого Різдва, а також щастя та процвітання у Новому році.
- Miłych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku – Приємних, здорових та спокійних Різдвяних свят та вдалого Нового року.
- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia i szczęścia – З нагоди Різдва Христового бажаю вам здоров'я та щастя.
- Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne – Найкращі різдвяні та новорічні побажання.
- Wszystkiego dobrego w Nowym Roku – всього хорошого у Новому році.
- Do siego roku! – До наступного року! (Щоб Бог дав дочекатися нового року).
Важливі слова на Різдво польською: що таке оплаток, як називають Святвечір
- Wigilia – вечір напередодні Різдва (Святвечір).
- Boże Narodzenie – Різдво.
- Stroić choinkę – наряджати ялинку.
- Wieczerza – вечеря.
- Opłatek – оплаток (крихка, тоненька вафля з прісного тіста, якою діляться у Вігілію).
- Pierwsza gwiazdka – перша зірка.
- Wspólna modlitwa – спільна молитва.
- Jasełka або Szopka – різдвяний вертеп.
- Świeca bożonarodzeniowa – різдвяна свічка.
- Wspólne kolędowanie – спільне виконання колядок.
- Jarmark Bożonarodzeniowy – різдвяний ярмарок.