Вже завтра в Польщі почнуться свята – Вігілія, Різдво, Новий Рік. Для тих, хто на свята у Польщі, 24 Канал підготував словничок, який знадобиться у різдвяно-новорічний період.

Читайте також Різдво в Польщі: особливі традиції та що подають на стіл на Святвечір

Як вітають у Польщі з Різдвом та Новим роком

  • Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku – Веселих свят та щасливого Нового року.
  • Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku – Щасливого Різдва, а також щастя та процвітання у Новому році.
  • Miłych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku – Приємних, здорових та спокійних Різдвяних свят та вдалого Нового року.
  • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia i szczęścia – З нагоди Різдва Христового бажаю вам здоров'я та щастя.
  • Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne – Найкращі різдвяні та новорічні побажання.
  • Wszystkiego dobrego w Nowym Roku – всього хорошого у Новому році.
  • Do siego roku! – До наступного року! (Щоб Бог дав дочекатися нового року).

Важливі слова на Різдво польською: що таке оплаток, як називають Святвечір

  • Wigilia – вечір напередодні Різдва (Святвечір).
  • Boże Narodzenie – Різдво.
  • Stroić choinkę – наряджати ялинку.
  • Wieczerza – вечеря.
  • Opłatek – оплаток (крихка, тоненька вафля з прісного тіста, якою діляться у Вігілію).
  • Pierwsza gwiazdka – перша зірка.
  • Wspólna modlitwa – спільна молитва.
  • Jasełka або Szopka – різдвяний вертеп.
  • Świeca bożonarodzeniowa – різдвяна свічка.
  • Wspólne kolędowanie – спільне виконання колядок.
  • Jarmark Bożonarodzeniowy – різдвяний ярмарок.