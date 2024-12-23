Вже завтра в Польщі почнуться свята – Вігілія, Різдво, Новий Рік. Для тих, хто на свята у Польщі, 24 Канал підготував словничок, який знадобиться у різдвяно-новорічний період.

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Як вітають у Польщі з Різдвом та Новим роком

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku – Веселих свят та щасливого Нового року.



– Веселих свят та щасливого Нового року. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku – Щасливого Різдва, а також щастя та процвітання у Новому році.



– Щасливого Різдва, а також щастя та процвітання у Новому році. Miłych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku – Приємних, здорових та спокійних Різдвяних свят та вдалого Нового року.



– Приємних, здорових та спокійних Різдвяних свят та вдалого Нового року. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia i szczęścia – З нагоди Різдва Христового бажаю вам здоров'я та щастя.



– З нагоди Різдва Христового бажаю вам здоров'я та щастя. Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne – Найкращі різдвяні та новорічні побажання.



– Найкращі різдвяні та новорічні побажання. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku – всього хорошого у Новому році.



– всього хорошого у Новому році. Do siego roku! – До наступного року! (Щоб Бог дав дочекатися нового року).

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