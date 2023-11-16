Согласно требованиям европейского законодательства, польские власти должны обеспечить беспрепятственный пропуск украинских грузовиков через пограничные переходы. Отклонение от этих требований может привести к применению Еврокомиссией серьезных санкций против Польши.
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Однако Еврокомиссия заявляет об активных переговорах с Польшей и Украиной для разрешения этой ситуации.
Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властью обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются,
– рассказал RMF FM спикер Еврокомиссии.
Блокада украинской границы: что известно
На прошлой неделе польские транспортные компании приступили к проведению блокады на трех пунктах пропуска на границе с Украиной.
Они отмечали, что они могут разблокировать границу при выполнении следующих условий:
- Возврат разрешений для украинских перевозчиков.
- Ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта).
- Запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС.
- Получение доступа к украинской системе "Путь".
- Отдельных очередей для машин из ЕС в системе "Евчера".
- Выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.