Сейчас министры финансов и руководители центральных банков, которые соберутся на этой неделе на саммит G20, не имеют одинакового видения будущего этих средств. Об этом пишет Politico, передает 24 Канал. Речь идет о передаче активов Украине.

Смотрите также Хочет выкрутить максимум для себя: Россия может пойти на хитрости относительно своих замороженных активов

Кто поддерживает идею

Страны Балтии и Северной Европы, соседи России, считают, что эти деньги необходимо передать Украине немедленно. Такую позицию поддерживают Польша, Чехия и даже вице-президент Европейской комиссии, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Некоторые политики считают, что российские активы могут заменить поддержку США, если они все же решат больше не помогать Украине.

У нас есть российские замороженные активы в Европе на сумму 300 миллиардов евро, и мы должны их использовать,

– заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна вместе со своими коллегами из Дании, Швеции, Литвы и Латвии.

Кто выступает против

Но Politico пишет и о "противоположном лагере", к которому якобы принадлежат Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они опасаются, что ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах, конфисковав замороженные активы.

Поэтому Каллас признала – шансы на конфискацию российских средств в ближайшем будущем небольшие, ведь для этого нужна "общая поддержка".

Напомним, ситуация обострилась после переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля. Тогда государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что ЕС придется присоединиться "в какой-то момент" позже из-за наложенных на Россию санкций.