В эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович оценил перспективы восстановления Украины благодаря замороженным активам и, не будет ли это выглядеть так, будто Россия покупает украинские территории.

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"Украина не может на такое согласиться"

Россия сейчас не имеет доступа к этим деньгам, поэтому по этой причине это не будет выглядеть в глазах мирового сообщества будто страна-агрессор покупает за 300 миллиардов оккупированные территории.

"Одно дело, если бы россияне получили эти средства из своего кармана, то тогда это можно было бы подавать, что якобы они "покупают". Но они не могут это сделать. Соответственно Россия понимая, что с большой вероятностью эти деньги ей не светят, пытается выкрутить максимум для себя и сохранить лицо", – сказал Рейтерович.

Что известно о замороженных российских активах?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, G7 и ЕС заморозили активы Центробанка России. Большинство из них находятся в Европе. Ранее союзники Украины использовали только доходы от этих активов.

Возможно, такие вопросы поднимались во время встречи российской и американской делегации в Эр-Рияде. Политолог отметил, что этот тезис потенциально может заинтересовать Дональда Трампа и даже европейцев, но вариант с тем, что часть средств пойдет на временно оккупированные территории – неприемлем.

Украина не может на такое согласиться. Разве что можно рассмотреть вариант, что, например, какую-то часть средств под наблюдением Украины могут направить на помощь жителям временно оккупированных территорий. Но при условии, что это будет происходить под юрисдикцией Украины,

– предположил Рейтерович.

Неизвестно как может быть реализована эта версия, но она может иметь место, ведь у нас был похожий опыт. Во время минских договоренностей Украина не отказывалась от своих территорий, пыталась все делать для их реинтеграции и будущей деоккупации, но политико-дипломатическим путем.

Украина выплачивала деньги пенсионерам. То есть они могли приехать на подконтрольную Украине территорию и получить эти средства. Возможно, каким-то таким путем надо будет идти и думать как это делать. Здесь есть много вопросов и проблемы, но мы сейчас говорим о том, что может вообще никогда не рассматриваться. Ведь, например, россияне категорически откажутся от этой идеи,

– добавил политолог.

Главный принцип, если этот вопрос поднимается, то это значит россияне понимают, что оно будет доведено до логического завершения и они сейчас пытаются исказить так, чтобы оно хотя бы немного пошло им на пользу.

В то же время Украина просит США разрешить использование замороженных российских активов для закупки американского оружия.