Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что приспешники Владимира Путина пытаются различными способами добиться от других стран каких-то вложений в российскую экономику. Это бессмысленно, ведь, например, американским компаниям некуда возвращаться.

Смотрите также В Москве горит институт с орбиты оборонки

Экономика России потеряла мощности

Игорь Липсиц отметил, что рост российской экономики, о котором кричат кремлевские приспешники, возможен только благодаря военному производству.

Разве американцы будут возвращаться, чтобы вкладывать деньги в военное производство России? Это очень смешно. А российское гражданское производство падает и совсем непонятно, есть ли туда смысл вкладываться,

– сказал он.

За более чем 3 года войны России против Украины экономика страны-агрессора очень изменилась. Разговоры о возвращении активов являются бессмысленными.

Доктор экономических наук в качестве примера привел компанию Ford Motor Company, которой совсем не выгодно возвращаться на российские рынки, ведь сейчас там все забито китайскими автомобилями.

России нечего предложить американцам. Даже предложения по арктическим месторождениям нефти является глупым блефом, ведь это очень дорого, долго и далеко. Туда нет смысла вкладываться, потому что цены на рынке нефти начинают падать,

– добавил Игорь Липсиц.

К слову, бизнесмен Евгений Чичваркин ранее отмечал, что Кремль привлекает миллионы людей к военной промышленности, что приносит быстрые деньги, но без войны эта система может обвалиться. В то же время он считает, что существенное падение цен на нефть до 50 долларов за баррель значительно подорвет способность России финансировать войну, чего в Кремле больше всего боятся.