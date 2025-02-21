Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що посіпаки Владіміра Путіна намагаються різними способами добитись від інших країн якихось вкладень у російську економіку. Це безглуздо, адже, наприклад, американським компаніям нікуди повертатись.

Дивіться також У Москві горить інститут з орбіти оборонки

Економіка Росії втратила потужності

Ігор Ліпсіц зауважив, що ріст російської економіки, про який кричать кремлівські посіпаки, можливий лише завдяки військовому виробництву.

Хіба американці повертатимуться, щоб вкладати гроші у військове виробництво Росії? Це дуже смішно. А російське цивільне виробництво падає і зовсім незрозуміло, чи є туди сенс вкладатись,

– сказав він.

За понад 3 роки війни Росії проти України економіка країни-агресорки дуже змінилась. Розмови про повернення активів є безглуздими.

Доктор економічних наук як приклад навів компанію Ford Motor Company, якій зовсім не вигідно повертатись на російські ринки, адже зараз там все забито китайськими автомобілями.

Росії нічого запропонувати американцям. Навіть пропозиції щодо арктичних родовищ нафти є дурним блефом, адже це надзвичайно дорого, довго та далеко. Туди немає сенсу вкладатись, бо ціни на ринку нафту починають падати,

– додав Ігор Ліпсіц.

До слова, бізнесмен Євген Чичваркін раніше зазначав, що Кремль залучає мільйони людей до військової промисловості, що приносить швидкі гроші, але без війни ця система може обвалитися. Водночас він вважає, що суттєве падіння цін на нафту до 50 доларів за барель значно підірве здатність Росії фінансувати війну, чого у Кремлі найбільше бояться.