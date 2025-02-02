Бізнесмен із Лондона Євген Чичваркін розповів 24 Каналу, що російська економіка страждає через запроваджені санкції українських партнерів, проте окупаційна влада намагається підлаштовуватись під зміни. Кремль залучає мільйони людей до військової промисловості, що приносить росіянам великі та швидкі гроші.

Дивіться також "Тільки тоді Путін піде на справжні переговори": інтерв'ю з експослом США про завершення війни

Становище російської економіки

За словами Євгена Чичваркіна, економіка найбільш санкціонованої країни у світі зростає так само як і внутрішнє споживання.

Великим стресом буде припинення війни та різке скорочення оборонного замовлення. Це зумовить набагато більші проблеми, ніж якісь військові невдачі,

– припустив він.

Бізнесмен вважає, що у Владіміра Путіна немає причин, щоб завершувати війну, адже в росіян зріс бюджет на 2025 рік і вони мають певні успіхи на полі бою.

Важливо! Політолог Артем Бронжуков зазначив, що російська економічна система може розвалитися, як тільки впадуть ціни на нафту, адже росіяни беруть гроші у своїх банків під виробництво, але не повертають їх. Війна вимагає величезних витрат, а Росія вже втратила залишки радянського військово-промислового потенціалу, що ще більше підкреслює слабкість її економіки.

Чи вплине на Росію зниження цін на нафту

Дональд Трамп заявив, що має на меті економічно впливати на Росію. Одним із методів для цього є зниження цін на нафту.

На думку Євгена Чичваркіна, якщо вартість нафти суттєво впаде, то це, однозначно, вплине на здатність Росії вести війну на території України.

Якщо ціни у світі знизяться до 50 доларів за барель нафти, то Росії доведеться продавати її по 40 доларів, а це приблизно собівартість. Тоді не буде надлишку для ведення війни, що може зумовити додатковий друк грошей. Цього дуже бояться (у Кремлі – 24 Канал),

– сказав він.