Це свідчить про те, що російська система може зруйнуватись, коли впадуть ціни на нафту. Це 24 Каналу зауважив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

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"Росіяни під виробництво беруть гроші у своїх же банків та не повертають їх. Це говорить про те, що російська система може в один момент "захлопнутись", як тільки знизяться ціни на нафту", – сказав він.

Слабка економіка Росії

Артем Бронжуков зазначив, що можна проводити паралелі із розпадом Радянського Союзу. Зокрема, тоді знизились ціни на нафту. Були й інші причини, які не дала можливості СРСР продовжувати існування. Країна-агресорка зараз перебуває у дуже схожій ситуації.

Війна для Владіміра Путіна максимально дорога. Тому що добровольців у Росії не так вже багато. Вони намагаються купувати їх за великі гроші, платять мільйон, два мільйони, щоб хтось воював,

– підкреслив він.

Також за перші два роки повномасштабного вторгнення окупанти втратили весь той доробок ВПК, який вони мали ще з радянських часів. Сьогодні вони намагаються виготовляти хоч якусь техніку, яку тільки можуть. Усі побачили, що у Росії дуже слабка економіка.