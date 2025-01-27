Это свидетельствует о том, что российская система может разрушиться, когда упадут цены на нефть. Это 24 Каналу отметил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

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"Россияне под производство берут деньги у своих же банков и не возвращают их. Это говорит о том, что российская система может в один момент "захлопнуться", как только снизятся цены на нефть", – сказал он.

Слабая экономика России

Артем Бронжуков отметил, что можно проводить параллели с распадом Советского Союза. В частности, тогда снизились цены на нефть. Были и другие причины, которые не дали возможности СССР продолжать существование. Страна-агрессор сейчас находится в очень похожей ситуации.

Война для Владимира Путина максимально дорогая. Потому что добровольцев у России не так уж много. Они пытаются покупать их за большие деньги, платят миллион, два миллиона, чтобы кто-то воевал,

– подчеркнул он.

Также за первые два года полномасштабного вторжения оккупанты потеряли весь тот наработок ВПК, который они имели еще с советских времен. Сегодня они пытаются изготавливать хоть какую-то технику, которую только могут. Все увидели, что у России очень слабая экономика.