Если США надавят на одного из главных союзников России, то, конечно, пострадает от этого и Москва. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что глава Соединенных Штатов Америки имеет для этого возможности.

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США давит на Китай, а Китай – на Россию

Издание CNN сообщило, что война в Украине может стать "редким случаем сотрудничества между США и Китаем", особенно учитывая то, что Пекин стремится предотвратить торговые недоразумения с Вашингтоном.

К слову, в Министерстве иностранных дел Украины также заявляли, что Китай способен заставить Россию к справедливому завершению войны.

Российско-украинская война является инструментом для Трампа в его налаживании связей с Си Цзиньпином. Понятно, что сегодня Китай имеет очень серьезное влияние на мировую экономику. И кризисы, которые Трамп создает своими решениями, использует Китай. Это и остановка помощи по программе USAID, и даже намерение Трампа завершить войну,

– подчеркнул Валерий Клочок.

В частности, интересно, что Си Цзиньпин должен приехать на "день победы" в Россию, а взамен Путина посетит Китай в сентябре и якобы будет присутствовать на мероприятиях ко дню завершения войны против Японии. Такие визиты указывают на то, что Си в очередной раз демонстрирует свою приверженность России.

Обратите внимание! В разведке Эстонии заявили, что Китай "молчаливо поддерживает" своих граждан и компании, которые сотрудничают с Москвой. Более того, в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии подчеркнули, что интерес Китая заключается в том, чтобы предотвратить проигрыш России в войне в Украине, ведь это означало победу его главного соперника – Соединенных Штатов.

"75% критического импорта в Россию обеспечивает именно Китай. Зависимость российской экономики от Китая очень велика, и Китай этим пользуется. Он демонстрирует Трампу, что либо сделает это, либо не сделает. Мол, если Трамп будет накладывать санкции на Китай – война в Украине продолжится, и КНДР будет помогать России. Но не стоит забывать, что и у Трампа достаточно давления на Китай", – объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Клочок также предположил, что во время разговора Трамп и Си ни к чему не договорились, что привело к введению санкций в отношении Китая. И они, безусловно, серьезно влияют на Китай – в разы серьезнее, чем на Россию.

"Это свидетельствует о готовности Трампа давить на Пекин для того, чтобы он, в частности, помог остановить российско-украинскую войну. Но этот вопрос не основной, потому что Китай также влияет на Корейский полуостров, Ближний Восток, этого забывать не стоит. Происходят торги", – добавил Клочок.

Стоит отметить, что уже 14 – 16 февраля состоится Мюнхенская конференция, где, в частности, будут присутствовать представители Украины, США и Китая. По мнению Клочко, это площадка для обмена мнений, которые впоследствии будут конвертироваться в конкретные решения. Поэтому до конца февраля уже могут быть известны детали по завершению войны.