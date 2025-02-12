Китай способствует поступлению компонентов для изготовления беспилотников. Об этом сообщает 24 Каналыл со ссылкой на Bloomberg.

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Как Китай спасает Россию от провала

Служба внешней разведки Эстонии в ежегодном отчете заявила, что Китай "молчаливо поддерживает" своих граждан и компании, которые сотрудничают с Москвой. Как сообщает Bloomberg, китайская помощь способствовала развитию российского производства беспилотников, в частности путем поставки западных компонентов.

Интерес Китая заключается в том, чтобы предотвратить проигрыш России в войне в Украине, поскольку такой результат означал бы победу его главного соперника, Соединенных Штатов,

– говорится в отчете.

Напомним, Си Цзиньпин планирует визит в Москву на парад 9 мая, а также пригласил Путина в Китай на празднование 80-летия победы над Японией. Визит Си Цзиньпина в Россию это прежде всего ответ Дональду Трампу за Панамский канал. Ведь действия нового президента США это прямой удар по экономическим интересам Китая.