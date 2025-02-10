В разговоре с 24 Каналом писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов объяснил, что таким отношением пытается показать Си Цзиньпин и какой интерес для Пекина от партнерства с Москвой.

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Что Китай хочет показать США

Визит Си Цзиньпина в Китай это прежде всего ответ Дональду Трампу за Панамский канал. Ведь действия нового президента США это прямой удар по экономическим интересам Китая.

Напомним! Во время инаугурационной речи Трамп заявил о планах "вернуть" Панамский канал. Президент США обвинил Панаму в том, что та якобы передала контроль над каналом Китаю.

"Так работает дипломатия. Однако теперь Трампу надо включить голову и понять, что Китай важный игрок, в частности для США", – отметил Мурзагулов.

На самом деле Пекин и Вашингтон друг для друга гораздо важнее, чем для каждого из них Москва. Поэтому сейчас Трампу надо перетягивать Си на свою сторону.

Если Си серьезно начнет помогать Путину, то ничего хорошего от этого не будет. Потому что сейчас он просто использует Путина и выкачивает из него нефть и газ,

– сказал публицист и общественный деятель.

Россия до начала полномасштабного вторжения составляла 2% мировой экономики, а сейчас возможно еще меньше. В то же время США это четвертая часть мировой экономики и поэтому даже не надо волноваться, что Китай перекинется от США к России.

Это сплошной бред. Конечно, для Китая Россия это дешевая заправка с некачественным топливом, где можно сэкономить. Однако США это то место, где Китай зарабатывает, чтобы прокормить свое население,

– добавил Мурзагулов.

К слову, президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов считает, что Си Цзиньпин стремится завершения войны в Украине на китайских условиях, что выгодно России. В то же время Трамп пытается уменьшить влияние Китая на Кремль.