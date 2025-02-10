У розмові з 24 Каналом письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов пояснив, що таким відношенням намагається показати Сі Цзіньпін та який інтерес для Пекіну від партнерства з Москвою.

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Що Китай хоче показати США

Візит Сі Цзіньпіна у Китай це насамперед відповідь Дональду Трампу за Панамський канал. Адже дії нового президента США це прямий удар по економічних інтересах Китаю.

Нагадаємо! Під час інавгураційної промови Трамп заявив про плани "повернути" Панамський канал. Президент США звинуватив Панаму в тому, що та начебто передала контроль над каналом Китаю.

"Так працює дипломатія. Однак тепер Трампу треба включити голову й зрозуміти, що Китай важливий гравець, зокрема для США", – зазначив Мурзагулов.

Насправді Пекін та Вашингтон один для одного набагато важливіші, ніж для кожного з них Москва. Тому зараз Трампу треба перетягувати Сі на свій бік.

Якщо Сі серйозно почне допомагати Путіну, то нічого хорошого від цього не буде. Бо зараз він просто використовує Путіна й викачує з нього нафту та газ,

– мовив публіцист та громадський діяч.

Росія до початку повномасштабного вторгнення становила 2% світової економіки, а зараз можливо ще менше. Водночас США це четверта частина світової економіки й тому навіть не треба хвилюватися, що Китай перекинеться від США до Росії.

Це суцільна маячня. Звісно, для Китаю Росія це дешева заправка з неякісним паливом, де можна зекономити. Проте США це те місце, де Китай заробляє, щоб прогодувати своє населення,

– додав Мурзагулов.

До слова, президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов вважає, що Сі Цзіньпін прагне завершення війни в Україні на китайських умовах, що вигідно Росії. Водночас Трамп намагається зменшити вплив Китаю на Кремль.