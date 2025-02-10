Как рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, этот факт свидетельствует о том, что Россия теряет субъектность. Она становится полностью подчиненной Китаю и приглашение Си на так называемый "парад" это подтверждает.

Читайте также Китай готовится к войне и увеличивает количество ядерных боеголовок, – полковник Британии

Как Украина может использовать этот визит

Если такой визит действительно состоится, это станет весомым аргументом для США, чтобы рассматривать Россию и Китай как единый блок.

Для Украины это хорошо. Ведь Соединенные Штаты в вопросе прекращения войны все меньше будут говорить с Москвой, а больше с Пекином. Им есть чем нажать, в частности относительно помощи Китая Северной Корее,

– отметил политолог.

Понятно, что КНДР не помогала бы России, если бы Си это не позволил. Поэтому Украина может в очередной раз показать миру, что против нее воюет целый блок стран, следовательно, Запад должен увеличивать свою поддержку.

Я думаю, поездка Си – это ошибка Китая. Он демонстрирует, что причастен к войне. Но пока неизвестно, действительно ли Си приедет, потому что об этом заявила только российская сторона,

– добавил Тарас Загородний.

Владимир Путин постоянно выпрашивает что-то у Китая, особенно вооружение, а, возможно, и солдат. Если Си подтвердит свое присутствие в Москве, то это станет дополнительным аргументом для Украины и вызовом для США, ведь будет очевидно, что Пекин на стороне агрессора.