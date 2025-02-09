Полковник британской армии в отставке Филип Ингрэм рассказал 24 каналу, что Китай готовится к войне. Это не значит, что будет война, но Пекин готовится к ней.

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Планирует ли Китай начинать войну

Филипп Ингрэм подчеркнул, что Китай готовит своих военных, наращивает вооруженные силы, развивает военно-морской флот и военно-воздушные силы.

Китай наращивает свою подготовку. Она сосредоточена прежде всего на военном захвате Тайваня. Си Цзиньпин также накапливает запасы продовольствия, нефти и газа, драгоценные минералы, железо и сталь. Он готовит запасы, чтобы выжить, если окажется в ситуации конфликта и не сможет получить импорт, необходимый для существования. То есть Китай готовится к войне, точка, без "если" или "но",

– сказал он.

Кому удастся победить в войне

Весь мир увидел, какой экономический шок произошел, когда Россия вторглась в Украину. Эта агрессия серьезно повлияла на цены на энергоносители и мировые рынки.

Это ничто по сравнению с тем, что произошло бы, если бы Китай решил попытаться силой захватить Тайвань. Такие действия начали бы региональный конфликт и повлияли бы на мировую ось зла, которую мы имеем между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей,

– отметил полковник британской армии в отставке.

Поэтому, по его мнению, победителя в таком противостоянии быть не может, ведь проигрывает все человечество, учитывая размер сил, которые есть на стороне Китая и США.

Китай увеличивает количество ядерных боеголовок

По словам Филиппа Ингрэма, Китай, готовясь к войне, осознает, что его потенциальные противники, в частности США, Великобритания и Франция, являются ядерными державами. Именно поэтому лидер Пекина и увеличивает в своем вооружении количество ядерных боеголовок.

Си Цзиньпин, вероятно, понимает, что Запад попытается остановить огромное количество единиц техники и персонала, которую Китай мог бы привлечь к войне, угрожая ядерным оружием.

Для этого Китай будет стремиться ответить Западу собственным арсеналом, по крайней мере по принципу один на один, и таким образом поддерживать взаимно гарантированную угрозу уничтожения, которая останавливает ядерную войну с 1945 года. Это очень опасная игра для Китая,

– высказался полковник британской армии в отставке.

Отметим, Китай активно наращивает ядерный потенциал, только за 2024 год увеличив количество боеголовок на 100 единиц, а к 2030 году их может быть более тысячи. На фоне этого США пересматривают свою ядерную политику в отношении Китая.