Пентагон тратит на укрепление острова миллиарды долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Почему США превращают Гуам в островную крепость

Гуам расположен в Тихом океане в 2730 километрах от Тайваня. Военный обозреватель Дэвид Экс в материале для издания объяснил, в чем заключается преимущество такого расположения острова.

Достаточно удален от вероятного места боевых действий, чтобы быть относительно безопасным от наиболее интенсивных китайских атак, но достаточно близок, чтобы функционировать как перевалочная база для воздушных, морских и сухопутных сил США и союзников, Гуам может стать точкой опоры для американских рычагов влияния в войне за Тайвань,

– говорит Экс.

В то же время стоит отметить, что китайская армия имеет на вооружении сотни баллистических ракет, в частности мобильные DF-26, которые способны ударить по территории острова с площадок в Китае.

Кроме этого, угрозу для Гуама также могут представлять китайские бомбардировщики и подводные лодки в том случае, если приблизятся на достаточное расстояние для запусков крылатых ракет.

Как США усиливают Гуам

Пентагон пытается максимально усилить остров. Центральное место в этом занимает новая наземная версия системы вертикального запуска Mark 41 ВМС США, размещенная в массивной навесной конструкции.

Экс отметил, что в декабре 2024 года Агентство противоракетной обороны США провело критическое испытание системы "Защита Гуама". Грузовой самолет взлетел с военно-воздушной базы "Андерсен" и выпустил мишень, имитирующую входящую баллистическую ракету.

Мощный радар AN-TPY-6 отследил ракетную цель, а навесная пусковая установка выстрелила ракетой Raytheon SM-3, что успешно поразила ее.

Однако, ввиду разнообразия угроз для островной крепости, одной пусковой установки недостаточно. США продолжают укреплять остров и хотят завершить план по усилению обороны Гуама до 2026 года.

Отметим, что окончательная архитектура обороны включает радары, пусковые установки Mark 41 и ряд ракетных батарей класса "земля-воздух". Военные корабли ВМС США и союзников, направляющихся к Гуаму или с него также могут быть полезными для обороны острова, так же как и местные эскадрильи истребителей.

Экс говорит, что это впечатляющая система обороны, но ее недостаточно. По словам обозревателя, Китай может выпустить по острову тысячу ракет и вряд ли на Гуаме хватит ракет-перехватчиков, чтобы нацелить их на все ракеты, летящие на остров.

Отметим, что ранее издание сообщало о готовности Китая к вторжению на Тайвань. Там сообщили, что страна практически завершила приготовления своих вооруженных сил и военной промышленности. Нападение на Тайвань может произойти, когда к власти в США придет Дональд Трамп.