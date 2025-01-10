Пентагон витрачає на укріплення острова мільярди доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чому США перетворюють Гуам на острівну фортецю

Гуам розташований у Тихому океані за 2730 кілометрів від Тайваню. Військовий оглядач Девід Екс у матеріалі для видання пояснив, у чому полягає перевага такого розташування острова.

Досить віддалений від ймовірного місця бойових дій, щоб бути відносно безпечним від найбільш інтенсивних китайських атак, але досить близький, щоб функціонувати як перевалочна база для повітряних, морських і сухопутних сил США і союзників, Гуам може стати точкою опори для американських важелів впливу у війні за Тайвань,

– каже Екс.

Водночас варто зазначити, що китайська армія має на озброєнні сотні балістичних ракет, зокрема мобільні DF-26, які здатні вдарити по території острова з майданчиків в Китаї.

Окрім цього, загрозу для Гуаму також можуть становити китайські бомбардувальники та підводні човни в тому випадку, якщо наблизяться на достатню відстань для запусків крилатих ракет.

Як США посилюють Гуам

Пентагон намагається максимально посилити острів. Центральне місце в цьому займає нова наземна версія системи вертикального запуску Mark 41 ВМС США, розміщена в масивній навісній конструкції.

Екс зазначив, що у грудні 2024 року Агентство протиракетної оборони США провело критичне випробування системи "Захист Гуаму". Вантажний літак злетів з військово-повітряної бази "Андерсен" та випустив мішень, що імітувала вхідну балістичну ракету.

Потужний радар AN-TPY-6 відстежив ракетну ціль, а навісна пускова установка вистрілила ракетою Raytheon SM-3, що успішно вразила в неї.

Однак, зважаючи на різноманітність загроз для острівної фортеці, однієї пускової установки недостатньо. США продовжують укріплювати острів та хочуть завершити план з посилення оборони Гуаму до 2026 року.

Зазначимо, що остаточна архітектура оборони включає радари, пускові установки Mark 41 та низку ракетних батарей класу "земля-повітря". Військові кораблі ВМС США та союзників, що прямують до Гуаму чи з нього також можуть бути корисними для оборони острова, так само як і місцеві ескадрильї винищувачів.

Екс каже, що це вражаюча система оборони, але її недостатньо. За словами оглядача, Китай може випустити по острову тисячу ракет і навряд на Гуамі вистачить ракет-перехоплювачів, щоб націлити їх на усі ракети, що летять на острів.

Зазначимо, що раніше видання повідомляло про готовність Китаю до вторгнення на Тайвань. Там повідомили, що країна практично завершила приготування своїх збройних сил та військової промисловості. Напад на Тайвань може статися, коли до влади у США прийде Дональд Трамп.