Спочатку це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кібер Спротив.

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Як росіяни та китайці намагалися підставити Тайвань

Так, саме Китай дає Росії можливість з бомби ФАБ-500 робити керовану авіабомбу, яка летить на 80 кілометрів і знищує українські міста та села.

Саме Китай вигадує схеми для приховування себе в цих схема та намагається підставити Тайвань,

– зазначають у Кібер Спротиві.

Фахівці наголошують, що знищення готових КАБів та перекриття можливостей поставок комплектуючих для УМПК вже вплинуло на зрив держзамовлення і вберегло тисячі життів. Проте можна отримати набагато більші результати та звести цю перевагу російських військ до мінімуму.

Громадський діяч Вадим Лабас розповів, що після попереднього розслідування про постачання сервоприводів для КАБів вдалося виявити нові факти. З'ясувалося, що китайсько – російські "бізнесмени" не лише обходять санкції, а й підставляють Тайвань.

Тайванська фірма TRC проходила в величезній кількості офіційних документів з прямим згадуванням цієї компанії. Однак насправді справжнім виробником сервоприводів для КАБів і "Шахедів" виявився китайський завод KST Digital Technology Limited.

Продукція заводу KST переходила до фейкового виробника з назвою Kaiffeng Zhendaqian Technology co., ltd.. Скорочено KZT.

Завода KZT в природі не існує. В інтернеті нема про нього жодних даних. Ви знайдете згадування цього бренду тільки на парі російських сайтів. Тобто, це новостворений, абсолютний фейк. Та цей фейковий завод все ж таки проходив, як виробник сервоприводів в російській документації,

– вказує Вадим Лабас.

Після того, як товар переходив з KST до KZT, документами його відправляли на китайську компанію UNIHUI INTERNATIONAL LIMITED. На цьому етапі в документах з’являється брендування TRC.

Детальніше, як працювала схема ви можете ознайомитися за посиланням.