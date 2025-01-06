Сначала это сообщает 24 Канал со ссылкой на Кибер Сопротивление.

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Как россияне и китайцы пытались подставить Тайвань

Так, именно Китай дает России возможность из бомбы ФАБ-500 делать управляемую авиабомбу, которая летит на 80 километров и уничтожает украинские города и села.

Именно Китай придумывает схемы для сокрытия себя в этих схема и пытается подставить Тайвань,

– отмечают в Кибер Сопротивлении.

Специалисты отмечают, что уничтожение готовых КАБов и перекрытие возможностей поставок комплектующих для УМПК уже повлияло на срыв госзаказа и уберегло тысячи жизней. Однако можно получить гораздо большие результаты и свести это преимущество российских войск к минимуму.

Общественный деятель Вадим Лабас рассказал, что после предварительного расследования о поставках сервоприводов для КАБов удалось выявить новые факты. Выяснилось, что китайско – российские "бизнесмены" не только обходят санкции, но и подставляют Тайвань.

Тайваньская фирма TRC проходила в огромном количестве официальных документов с прямым упоминанием этой компании. Однако на самом деле настоящим производителем сервоприводов для КАБов и "Шахедов" оказался китайский завод KST Digital Technology Limited.

Продукция завода KST переходила к фейковому производителю с названием Kaiffeng Zhendaqian Technology co., ltd. Сокращенно KZT.

Завода KZT в природе не существует. В интернете нет о нем никаких данных. Вы найдете упоминание этого бренда только на паре российских сайтов. То есть, это новосозданный, абсолютный фейк. И этот фейковый завод все же проходил, как производитель сервоприводов в российской документации,

– указывает Вадим Лабас.

После того, как товар переходил из KST в KZT, документами его отправляли на китайскую компанию UNIHUI INTERNATIONAL LIMITED. На этом этапе в документах появляется брендирование TRC.

Подробнее, как работала схема вы можете ознакомиться по ссылке.