Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Офис Президента. Руководители двух стран только что завершили разговор.

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Что известно о разговоре Зеленского и Трампа

Деталей общения президентов еще нет, однако известно, что их разговор длился около часа.

Дональд Трамп договорился о начале переговоров

Разговору с президентом Украины предшествовало почти полуторачасовое общение Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщил глава США, в ходе разговора речь шла о начале переговоров о войне в Украине. Также президенты обсудили Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и силу доллара.