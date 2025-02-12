Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Офіс Президента. Очільники двох країн щойно завершили розмову. Перед цим президент США спілкувався з російським диктатором Владіміром Путіним.

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Що відомо про розмову Зеленського і Трампа

Деталей щодо спілкування президентів ще немає, проте відомо, що їхня розмова тривала близько години.

Дональд Трамп домовився про початок переговорів

Розмові з президентом України передувало майже півторагодинне спілкування Трампа з Владіміром Путіним. Як повідомив очільник США, під час розмови йшлося про початок переговорів щодо війни в Україні. Також президенти обговорили Близький Схід, енергетику, штучний інтелект та силу долара.