Об этом американский министр заявил во время пресс-конференции в рамках визита в Киев в среду, 12 февраля, передает 24 Канал.

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Как будет действовать Трамп по вопросу Украины

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что договор о партнерстве Украины и США станет частью предстоящего мирного соглашения. По его словам, это основа для более широкого мирного соглашения, которое планирует президент Дональд Трамп.

Он стремится быстро действовать, чтобы разрешить этот конфликт… Украинцы живут в ужасе, и он обязуется быстро это прекратить,

– заявил американский чиновник.

Также министр напомнил ряд заявлений американского лидера о том, что начало полномасштабной войны в феврале 2022 года удалось бы избежать, если бы на тот момент у власти находился Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Напомним, незадолго до этого Владимир Зеленский сообщил, что провел продуктивные и конструктивные переговоры с министром финансов США. По его словам, Штаты представили первый проект потенциального соглашения по природным ресурсам.