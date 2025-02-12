Речь идет о снижении цен на энергоносители и усилении и совершенствовании санкций против страны-агрессора. Об этом сказал Пит Гегсет в речи на заседании формата "Рамштайн", сообщает 24 Канал.

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Трамп хочет снизить цены на нефть и газ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разблокировать внутреннюю добычу энергоносителей, что будет способствовать снижению их стоимости на мировом рынке.

Пит Гегсет отметил, что поступления от продажи нефти и газа является одним из главных источников финансирования российской военной кампании, поэтому уменьшение этих доходов может существенно ослабить способность Кремля продолжать агрессию.

Снижение цен на энергоносители в сочетании с более эффективным применением энергетических санкций поможет заставить Россию сесть за стол переговоров,

– отметил он.

Глава Пентагона также призвал другие страны поддержать инициативу Трампа и принять меры для энергетической изоляции России. По его мнению, такие действия в сочетании с санкционным давлением помогут усилить дипломатические усилия для прекращения войны.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров в Брюсселе провел первую встречу с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. Разговор состоялся перед заседанием Контактной группы в формате "Рамштайн", где обсуждали поставки оружия, поддержку украинского ОПК и оборонные инвестиции.

Глава Пентагона также заявил, что возвращение Украиной всех территорий, оккупированных Россией с 2014 года, является нереалистичной целью. По его словам, приоритетом администрации Дональда Трампа является прекращение боевых действий, а попытки полного освобождения территорий только продлят войну и принесут больше страданий.