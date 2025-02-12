Умеров рассказал детали встречи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армия Inform и Министерство обороны Украины в телеграмме.
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Что известно об их встрече
Министр обороны Украины Рустем Умеров начал работу в Брюсселе. Сегодня здесь в штаб-квартире НАТО состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Там он впервые встретился с новоназначенным американским коллегой Питом Гегсетом.
Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хэгсетом,
– написал Рустем Умеров в комментарии к фотографии.
По словам главы Минобороны Украины, на повестке дня Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" будет:
- стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году;
- ускорение поставок критически важного вооружения (ПВО, авиации, боеприпасов);
- инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.
На заседании также будут обсуждаться и долгосрочные решения:
- расширение оборонного производства в Украине;
- финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий;
- увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.
Перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Умеров также пообщался с Джоном Гили, министром обороны Великобритании, который сегодня впервые возглавляет встречу союзников.
Обсудили повестку дня заседания, ключевые ожидания и приоритеты для ВСУ, которые требуют решений уже сегодня,
– написал Умеров.
Он также отметил роль Великобритании в поддержке Украины, которая стала настоящим стратегическим союзником.