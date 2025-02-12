Умєров розповів деталі зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армія Inform та Міністерство оборони України у телеграмі.

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Що відомо про їх зустріч

Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу у Брюсселі. Сьогодні тут у штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Там він уперше зустрівся з новопризначеним американським колегою Пітом Гегсетом.

Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом,

– написав Рустем Умєров у коментарі до світлини.

За словами глави Міноборони України, на порядку денному Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" буде:

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;

прискорення постачання критично важливого озброєння (ППО, авіації, боєприпасів);

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

На засіданні також будуть обговорюватися й довгострокові рішення:

розширення оборонного виробництва в Україні;

фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;

збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України Умєров також поспілкувався з Джоном Гілі, міністром оборони Британії, який сьогодні вперше очолює зустріч союзників.

Обговорили порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні,

– написав Умєров.

Він також відзначив роль Великої Британії у підтримці України, яка стала справжнім стратегічним союзником.