По его словам НАТО должно стать более смертоносным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пита Гегсета в Х.

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Какое заявление сделал Пит Хэгсет

Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл в Брюссель в штаб-квартиру НАТО и сделал заявление о роли НАТО.

Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время союзникам действовать в соответствии с моментом,

– отметил новый глава Пентагона.

В Брюсселе он уже провел встречу с британским министром обороны Джоном Хили.

Также сегодня в штаб-квартире НАТО начнется 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". На этот раз встречу впервые возглавит не США, а Великобритания.

Это также первый "Рамштайн" после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и назначения Гегсета во главе Пентагона.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что на встрече будет говориться об определенном количестве пакетов, которые Украине предоставляют ее партнеры, а также о конкретном оружии.