Відповідну заяву він зробив у п’ятницю, 24 січня під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. За його словами, цей варіант є одним зі способів завершити війну.

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Яку ідею пропонує Трамп

Дональд Трамп, приземлившись у Північній Кароліні, щоб оглянути збитки, завдані штормом, зробив заяву стосовно цін на нафту для ОПЕК, які, за його словами, впливають на тривалість війни в Україні. Він вже казав, що домовиться з Саудівською Аравією про зниження цін на нафту.

Один зі способів швидко припинити війну – це, щоб ОПЕК припинила заробляти так багато грошей і знизила ціни на нафту… і ця війна негайно припиниться,

– заявив він.

На його думку, війна є трагедією як для України, так і для Росії. Зауважимо, дані Управління енергетичної інформації США свідчать про те, що запаси нафти в США минулого тижня досягли найнижчого рівня з березня 2022 року.

Незадовго до цього у Росії відкинули припущення про залежність своєї агресії в Україні від світових нафтових цін. Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження вартості нафти здатне зупинити війну.