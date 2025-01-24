Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 24 января во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал. По его словам, этот вариант является одним из способов завершить войну.

Смотрите также "Похоже на объявление войны": как Трамп начинает править и что западные СМИ пишут о "золотой эре"

Какую идею предлагает Трамп

Дональд Трамп, приземлившись в Северной Каролине, чтобы осмотреть убытки, нанесенные штормом, сделал заявление относительно цен на нефть для ОПЕК, которые, по его словам, влияют на продолжительность войны в Украине. Он уже говорил, что договорится с Саудовской Аравией о снижении цен на нефть.

Один из способов быстро прекратить войну – это, чтобы ОПЕК прекратила зарабатывать так много денег и снизила цены на нефть... и эта война немедленно прекратится,

– заявил он.

По его мнению, война является трагедией как для Украины, так и для России. Заметим, данные Управления энергетической информации США свидетельствуют о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе достигли самого низкого уровня с марта 2022 года.

Незадолго до этого в России отвергли предположение о зависимости своей агрессии в Украине от мировых нефтяных цен. Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение стоимости нефти способно остановить войну.