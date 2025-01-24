Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що ціни на нафту дійсно здатні вплинути на можливості Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як відповіли на заяву Трампа у Росії

У Росії вважають, що ціна на нафту ніяк не вплине на хід війни та її можливості.

Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту,

– заявив Пєсков.

Він виник, за його словами через "загрозу національній безпеці Росії".

"Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, через загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і через небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії, і це не пов'язано з цінами на нафту", – сказав Пєсков.

Натомість український міністр Андрій Сибіга підкреслив, що економічні чинники, зокрема падіння цін на нафту, суттєво обмежують ресурси Росії для війни.

Радянський Союз вийшов з Афганістану і розпався частково через економічні проблеми та низькі ціни на нафту,

– зазначив Сибіга.