Про намагання Росії створити таке хибне враження попри численні свідчення негараздів пишуть в ISW, передає 24 Канал. Інститут вивчення війни продовжує спостерігати за макроекономічними даними, які прямо суперечать заявам Москви про успішний розвиток російської економіки.

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Що хоче показати Росія

Путін заявив, що Росія має керований дефіцит бюджету в 1,7 відсотка. Держава-терорист буцімто досягла 26-відсоткового збільшення доходів, не пов'язаних з нафтогазовим сектором – до 25,6 трильйона рублів (приблизно 257,9 мільярда доларів США) у 2024 році.

Російський президент також оголосив про 9,5-відсоткове підвищення страхових і військових пенсій для подолання російської інфляції, що зростає.

Напередодні російське Міністерство фінансів оприлюднило звіт, в якому прогнозує економічне зростання. Там припускають, що доходи бюджету країни-агресора в грудні 2024 року сягнули рекордного рівня – у понад 4 трильйони рублів (близько 40 мільярдів доларів США). Це на 28 відсотків більше, ніж у грудні 2023 року. Ба більше, це найвищий рівень, зафіксований з 2011 року.

Які проблеми вбачають експерти

Проте в ISW переконані, ці дані не враховують неприйнятний рівень російських витрат на оборону, нестримну інфляцію, зростання дефіциту та ерозію суверенного фонду добробуту.

Експерти зазначають, що нещодавно Москва запровадила політику, спрямовану на збільшення витрат на оборону, в той час як російське суспільство має проблеми з нестачею робочої сили, ширшими демографічними проблемами, зменшенням заощаджень і зростанням залежності від допомоги.

Економіка Росії стикається зі зростанням процентних ставок, завищеними зарплатами й погіршенням виробничих потужностей.

Ці економічні реалії свідчать про те, що зусилля Кремля з демонстрації економічної могутності значною мірою є інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб заспокоїти внутрішню аудиторію і демонструвати російську міць за кордоном, одночасно маскуючи справжні виклики, які стоять перед російською економікою та особливо зростуть через війну Росії проти України,

– підсумовують в Інституті вивчення війни.

Раніше 24 Канал повідомляв, що майже половина росіян, 47, 6%, визнають – через війну проти України їхнє життя погіршилось. Держава-терорист потерпає від величезних цін на продукти.